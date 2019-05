'Posadi 10 dreves in diploma bo tvoja'

Eden od velikih sodobnih težav svata je tudi hitro izginjaje gozdov. Tudi Filipini niso bili izjema, leta 2013 so taki državni organi javili, da je zaradi kmetijstva, gozdarstva in drugega gospodarskega razvoja v zadnjih 100 letih država izgubila pol svojega gozda. Tako so že naslednje leto, leta 2014 šli v obsežno akcijo.

V okviru nacionalnega programa pogozdovanja so tako posadili kar 3,2 milijona sadik. Drevesa je na šestih različnih lokacijah na južnem otoku Mindanao sadila prava armada 160.000 ljudi, med katerimi so bili državni uslužbenci, šolajoči in prostovoljci, so poročali mediji. Med posajenimi rastlinami je bila mešanica divjih gozdnih sort in komercialnih rastlin, kot so kavčukovec, kakavovec in kavovec, kajti želeli so spodbuditi lokalno pridelavo.

Zdaj pa je šla filipinska vlada še korak naprej. V zakonu so namreč zapisali, da mora vsak šolar (srednješolec in študent) pred zaključkom pole posaditi deset dreves. Če tega ne bodo storili, se jim stopnja izobrazbe ne bo priznala. Idejni vodja je bil Gary Alejano, ki je ob sprejemu zakona dejal: "Glede na to, da bo v enem letu srednje šole zaključilo okoli 12 milijonov šolarjev, fakulteto pa koli 500 tisoč študentov, je ta pobuda – če bo pravilno zastavljena, poskrbela, da bo letno zasajeno vsaj 175 milijonov novih dreves ... Četudi bo v eni generaciji preživelo le okoli 10 odstotkov dreves, to še vedno pomeni 525 milijonov dreves."