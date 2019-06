Poseben poklon ob 170. obletnici smrti Franceta Prešerna

Z vsemi uprizoritvami bodo odpirali aktualna družbena vprašanja. Kot je povedala direktorica Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček, so z iztekajočo sezono zelo zadovoljni, saj so s predstavami dosegli svoj namen. Imeli so tudi niz mednarodnih gostovanj ter prejeli nekaj nagrad. Prepričana je, da bo prihodnja sezona prav tako uspešna.

Finančne omejitve, s katerimi se gledališče vsako leto spopada, botrujejo dvema koprodukcijama. Tako kranjski gledališčniki sodobno dramo Rajzefiber, katere premiera bo že sredi septembra, pripravljajo skupaj s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje, Škofjeloški pasijon pa bodo izvedli v sodelovanju s ptujskimi gledališčniki. Ideja za projekt Rajzefiber se je porodila že pred nekaj leti, vendar je načrtovana evropska produkcija padla v vodo, zato se ga sedaj lotevajo sami skupaj s celjskim gledališčem in režiserko Anico Tomić, ki je povedala, da gre za aktualno predstavo o naših strahovih in predsodkih. Besedilo, ki kritično motri migrantsko problematiko z vidika družbe in tudi odnosov znotraj družine, je napisal Goran Vojnović.

O odnosih govori tudi drugi projekt, na katerega se v kranjskem gledališču že pripravljajo, in sicer družinska drama StrahoviHenrika Ibsena v režijiIgorja Vuka Torbice, ki je poznan prav po reinterpretacijah klasike. Kot je napovedal režiser, bodo sicer relativno neakcijski tekst skušali spremeniti tako, da ga bodo približali strukturi trilerja. To bo tudi edina predstava kranjskih gledališčnikov v novi sezoni, ki ne temelji na slovenskem besedilu. Nova sezona bo tako, kot je povedala umetniška vodja gledališča Marinka Poštrak, v znamenju slovenskih avtorjev, vse od očeta Romualda, ki s Škofjeloškim pasijonom predstavlja sam začetek slovenske dramatike, do besedil sodobnih slovenskih dramatikov.