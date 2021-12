Pošiljka kulture: bolj osebna, bogatejša, a še vedno v duhu podpore kulture in umetnosti

Že konec lanskega leta so presegali meje. Tiste, ki so nam onemogočale obisk kulturnih institucij, in tiste, ki so preprečevale druženje. Z inovativno praznično akcijo Pošiljka kulture so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML) v času mnogih prepovedi vzpostavili povezavo, po kateri smo lahko z izvirnimi darilnimi paketi poskrbeli za praznična presenečenja, ki so na naslove naših prijateljev ali poslovnih partnerjev prispela v obliki poštnih pošiljk.

Družbeno odgovorna in takrat zaradi nepredvidljivih razmer precej na hitro zasnovana komunikacijska akcija je lani presegla vsa pričakovanja, saj je bilo na domače naslove po vsej Sloveniji in tudi v tujino razposlanih več kot sto darilnih paketov kulture. Letos v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane svoj inovativni pristop še nadgrajujejo: vsem ljubiteljem umetnosti, strastnim zgodovinarjem in tistim, ki znajo uživati v kulturi, ponujajo še večjo izbiro paketov, temu pa so dodali še možnost, da si uporabniki sestavijo paket po lastnih željah. Pri tem še vedno velja, da z vsakim nakupom Pošiljke kulture neposredno podpremo kulturo, predvsem pa umetnike, ki so zasnovali artikle.

icon-expand Z nakupom Pošiljke kulture podprete kulturo in slovenske umetnike. FOTO: MGML

Dodaten cilj letošnje akcije je kulturo še bolj izpostaviti kot inovativno idejo za obdarovanje in z njo doseči še večjo ciljno skupino. Poleg klasičnega oglaševanja in korporativnega videonagovora so zato za decembrski nastop na družbenih omrežjih zasnovali vrsto krajših videoposnetkov z mladimi protagonistkami. Te v različnih situacijah ugotavljajo, da jim res manjka umetnosti, zgodovine in idej za izvirno obdarovanje ter da je kulturno doživetje tisto, kar potrebujejo in česar se bodo res razveselile. In kaj bo letos v Pošiljki kulture razveselilo mlade in starejše? Med izdelki domačih in tujih ustvarjalcev letos najdemo unikatno emonsko milo iz Mestnega muzeja, urbano torbo iz Cukrarne, šalico in majico s komentarjem v duhu časa iz Mestne galerije, Mestno kavo, mamljivo mešanico iz slovenske pražarne STOW, fotoutrinek iz Galerije Jakopič in vedno aktualno steklenico Muzejska voda. V duhu Plečnikovega leta 2022 priporočajo tople nogavice različnih velikosti iz Plečnikove hiše, tudi za najmlajše, stripovsko uspešnico o Plečniku in uokvirjene umetniške fotografije izbranih motivov Plečnikove arhitekture, vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Poleg darilc je vsaki Pošiljki kulture dodano kulturno doživetje: bon za brezplačen vstop v muzej ali galerijo za leto 2022.

