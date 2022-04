Poskus pilotov, da bi zamenjala letali v zraku, se ni izšel

Pilota Luke Aikins in Andy Farrington sta bratranca, čigar dedek je pilot letala lovca iz druge svetovne vojne in je ustanovil šolo padalstva.

Člana ekipe Red Bull Air Force Luke Aikins in Andy Farrington sta si zamislila, da bosta vsak svojo Cessno 182 usmerila v sinhroni prosti pad, nato bosta izskočila iz njiju, zamenjala sedeža, ponovno zagnala motorje in spet prevzela nadzor.

Farrington je moral zaradi zapleta skočiti s padalom na varno. Gledalci, ki so spremljali podvig, so se pri tem zbali, da bo Farringtona padajoče letalo ogrozilo. Aikinsu pa je uspelo skočiti s padalom do drugega letala in varno pristati, piše Newsweek.

Dogodek prenašali v živo

Videoposnetki, ki so jih posneli ljubitelji kaskaderskih manevrov in jih objavili na spletu, so pokazali, kako je tvegana poteza šla narobe že skoraj na začetku. Dve letali sta leteli strmo nagnjeni navzdol, da bi se usmerili v prosti pad. Medtem ko se je enemu letalu to posrečilo, se je drugo začelo vrteti, poroča Newsweek.

Gledalca, ki je delil posnetek na spletu, je po besedah Newsweek mogoče slišati, kako komentira prizor: "Oh, s tem letalom ni vse v redu." Iz radijskih komunikacijskih naprav pa je bilo slišati: "Izpod nadzora!" Ko je kamera približala padajočega pilota, je gledalec rekel: "Ima padalo, kajne?"