Kako lahko ljudje premagamo strah pred roboti?

Na eni od ameriških univerz v Teksasu bodo študentje postali poskusne miške za zelo zanimiv eksperiment. Pet let bodo pred fakulteto ves čas srečevali dva robota. Slednja trenutno pomagata pri ukrepih proti covidu, saj raznašata razkužila in robčke. Kmalu pa naj bi se naučila tudi pogovarjati z ljudmi in jim npr. povedati, v kateri smeri je kaka predavalnica. Znanstveniki pa bodo opazovali, kako ljudje reagirajo. Pri eksperimentu jih bo zanimalo tudi, kako lahko ljudje premagajo strah pred roboti.