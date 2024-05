Postaneš lahko del opere Trubadur in nastopiš s svetovno priznanimi umetniki

Operna predstava pa bo posebna še iz enega razloga, saj bodo v njej imeli možnost nastopiti tudi domači statisti, ki se bodo prijavili na razpisana mesta in se po povabilu udeležili avdicije. "Kot del 72. Ljubljana Festivala bosta 8. in 10. julija v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma izvedeni dve uprizoritvi ene najbolj znanih oper Giuseppeja Verdija Trubadur. Vse, ki si želijo odrske izkušnje na velikem prizorišču, toplo vabimo, da se kot statisti pridružijo 200-članski ekipi Teatra del Maggio Musicale Fiorentino in postanejo del vrhunske zasedbe. Predhodne gledališke oziroma odrske izkušnje so zaželene, ne pa obvezne. Na podlagi avdicij bo režiserka med vsemi prijavljenimi kandidati, ki ustrezajo prijavnim pogojem, izbrala najprimernejše za posamezne vloge. Verjamemo, da je to lahko izjemno doživetje ter edinstvena priložnost za sodelovanje z največjimi svetovnimi umetniki. Veseli bomo vaše prijave!" je za 24ur.com povedala koordinatorka in organizatorka kulturnih programov Katja Bogovič.