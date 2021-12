Postavili kip s podobo legendarnega Franka Sinatre

Slovesnost je ob odkritju kipa, posvečenemu glasbeniku Franku Sinatri, potekala v nedeljo v Sinatrovem parku, udeležila se jo je tudi pevčeva najmlajša hčer Tina Sinatra. Kot je omenila ob tej priložnosti, je oče pogosto obujal spomine na otroštvo v industrijskem mestu Hoboken.

Sinatra, ki je znan predvsem po uspešnicah New York, New York, Strangers In The Night in Fly Me To The Moon, se je rodil 12. decembra 1915 v Hoboknu. Za glasbo se je zanimal že kot najstnik, pevsko kariero pa je začel v svojih dvajsetih. Leta 1939 ga je kot nadarjenega pevca odkril vodja jazzovskega orkestra Harry James. Leta 1942 je imel prvi solistični nastop, do leta 1945 pa je postal znan po ZDA s petjem v radijski oddaji Your Hit Parade. Po mnenju nekaterih velja Sinatra za eno največjih zvezd 20. stoletja.