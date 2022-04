Slovenijo ob prazniku krasijo tudi mlaji. Nekaj posebnega pa je ta tradicija v Gančanih v občini Beltinci. Tam letos beležijo že 103. obletnico postavljanja maja ali kot mu pravijo: gančkoga majoša. Dekleta in fantje, ki so letos postali polnoletni, ga postavljajo ročno, pred tem pa so v minulih tednih in mesecih izdelovali okraske, s katerimi so skrbno okrasili njegov vrh.