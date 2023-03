Prebivalci izgubljene predmete, ki jih najdejo v javnosti, prinesejo na posebna mesta, kjer policija najdbe zabeleži in vrne lastnikom. Samo lani so v centru Tokia zbrali 730 tisoč osebnih dokumentov in vozniških dovoljenj, skoraj 400 tisoč kartic za javni promet, 300 tisoč rokavic in ostalih kosov oblačil ter prav toliko denarnic, ki so včasih polne denarja. Kako polne in koliko denarja so v lanskem letu vrnili pošteni najditelji?