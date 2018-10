Postregla dve vodi in dobila skoraj devet tisoč evrov napitnine!

Precej presenečena natakarica Alaina Custer je zajetno napitnino razdelila s prav tako presenečenimi sodelavci. Sama naj bi vzela 800 dolarjev (slabih 700 evrov), ostalo so si razdelili drugi. Priljubljeni lokal Sup Dogs, kjer strežejo najboljše hot doge, je zajela tišina, vsi so se spraševali, kaj se je pravzaprav zgodilo. Možakar namreč ni pojedel niti hot doga.

"Videl se že velike napitnine, ne pa 10 tisoč dolarjev. To je bilo res nepričakovano, enkratni dogodek. Tega v mojem življenju ne bom več doživel," je povedal lastnik lokala Bret Oliverio.

Seveda so kmalu ugotovili, kdo je skrivnosti dobrotnik. To je znan "youtuber", ki na svojem kanalu počne različne precej nenavadne stvari, imenuje se Mr. Beast (g. Zver) in ima preko osem milijonov in osem tisoč naročnikov. Dogajanje v lokalu so njegovi sodelavci tudi posneli.