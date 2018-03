Potnika med letom zvezali, potem ko se je slekel in napadel stevardeso

20-letni prebivalec Bangladeša se je v Kuala Lumpurju vkrcal na letalo, kmalu po vzletu pa si je slekel oblačila in na prenosnem računalniku začel gledati pornografsko vsebino. Študent malezijske univerze, ki se je vračal v domovino, se je po opozorilu kabinskega osebja sicer oblekel, a neprimerno vedenje se ni končalo. Želel je objeti več stevardes, ko so njegove namere zavrnile, pa je postal nasilen in eno izmed njih celo telesno napadel.

Kabinsko osebje ga je obvladalo šele s pomočjo potnikov. S skupnimi močmi so z oblačili zvezali njegovi roki in ga do konca poleta pridržali.

Vzroka za nenavadno vedenje še niso odkrili, podrobnosti poteka dogodkov na letu Kuala Lumpur–Daka prav tako ni želela komentirati letalska družba Malindo Air, v sporočilu za javnost so izdali le, da so motečega potnika na letu v Dako zvezali in ob pristanku aretirali.