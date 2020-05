Potovalni kovček Marije Antoinette na dražbi prodali za več kot 40 tisočakov

Usnjeni potovalni kovček z gravuro 'Kraljičina soba številka 10' so prodali za 43.750 evrov, ocenili pa so ga med 8000 in 10.000 evri.

Iz dražbene hiše Osenat so sporočili, da se je v nedeljo odvila razburljiva dražba "tako v sobi kot po telefonu in na spletu" za predmete najbolj ikonične francoske kraljice Marije Antoinette .

Prav tako so za večkratnik predvidene cene prodali prtiček z vezenino, ki so ga uporabili med kronanjem te vladarice avstrijskih korenin, ki so jo med francosko revolucijo obglavili. Prtiček iz damasta, vezan s kraljevim grbom s kronami iz listov in s šopkom vrtnic na sredini, so prodali za 14.500 evrov.