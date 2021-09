Potres v Mehiki spremljala neobičajna 'potresna' svetloba

Videoposnetki potresa v Mehiki prikazujejo, kako se je med tresenjem tal nebo začelo svetiti, kot bi bila v daljavi nevihta. Ljudje so to dejavnost v preteklosti povezovali s pticami in letali, tisti z najbolj bujno domišljijo celo z vesoljci.

Potres z magnitudo 7,1, ki je imel žarišče 11 kilometrov jugovzhodno od Acapulca v mehiški zvezni državi Guerrero, je na ulice pognal množice prestrašenih prebivalcev in turistov. Mnogi so se čudili pojavu, ki je spremljal potres. Nebo se je namreč obarvalo v barve, ki po navadi spremljajo nevihte ali ognjemet. Včasih so ta fenomen tako imenovane "potresne svetlobe" povezovali s paranormalnim. " V preteklosti so si ljudje potresno svetlobo razlagali v povezavi z religijo, v sodobnem času pa z vesoljci, čeprav obstaja za ta pojav popolnoma znanstvena razlaga, ki jo še razvijamo," je pojasnil Friedemann Freund, Nasin raziskovalec in profesor fizike na Državni univerzi San Jose. Svetloba, ki je spremljala potres v Mehiki, povzroča električne lastnosti določenih kamnin v določenih okoljih, strele oziroma luč pa je lahko različnih barv in oblik.

Raziskovalec Freund opisuje, da je svetloba običajno modra in da ima človek občutek, da prihaja iz tal. Pojavljajo se tudi nekakšne svetlobne krogle, ki več deset sekund lebdijo v zraku, in strelam podobna svetloba, ki prihaja iz tal in se razprostira tudi do 200 metrov široko.

Zakaj nastane potresna svetloba? V zadnjih letih je okrog fenomena potresne svetlobe nastalo več različnih teorij. Ena izmed njih vključuje motnjo Zemljinega magnetnega polja zaradi tektonskega stresa in tako imenovan piezoelektrični učinek. Pri tem učinku kamnine, ki vsebujejo kremen, proizvedejo napetost, ko so stisnjene na določen način. Po besedah Nasinega raziskovalca gre v tem primeru za povsem drugačen električni proces. "Ko narava obremenjuje določene kamnine, se aktivirajo električni naboji, kot bi v zemeljski skorji vklopili baterijo," pravi. Kamnini bazalt in gabro imata majhne napake v kristalih in ob udarcu, ki se zgodi med potresom, se sproži električni naboj. Na nekaterih območjih sta kamnini razporejeni navpično, v tako imenovanih nasipih. Gre pravzaprav za ohlajeno magmo in ti nasipi lahko segajo tudi do 97 kilometrov pod zemljo, prav te strukture pa lahko sprožijo električni naboj. "Naboji se lahko združijo in tvorijo nekakšno stanje, podobno plazmi, ki lahko potuje z zelo veliko hitrostjo in izbruhne na površje, tako da v zraku povzroči električne razelektritve," je strnil Freund.