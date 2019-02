Pozabite na kače, pajke in podgane: pravi zvezdnik je dolgonogi Francelj

Pes, mačka, hrček ali morski prašiček je tisto, kar navadno ljudem dela družbo doma. Kaj pa če bi vam družbo delal noj? Največji ptič, ki ne leta, a je z dolgimi in mišičastimi nogami najhitrejši tekač med ptiči. Janezu Cetinu družbo ne dela le eden, temveč kar trije noji. Največja zvezda pa je petmesečni Francelj, s katerim se sprehaja po Sloveniji, obiskal pa je tudi hrvaško prestolnico in požel silno navdušenje.

Tudi noj je lahko hišni ljubljenček. Francelj hodi celo na sprehode na ljubljansko tržnico, od branjevk dobi številne priboljške.

Janez Cetin in noj Francelj FOTO: Miro Majcen

To, da noji vse pogosteje bivajo tudi v Sloveniji, že vemo. Največji ptiči na svetu so vse bolj priljubljena žival na farmah, zaradi jajc in mesa. Ampak Janez Cetin je kmet drugačne vrste. Francelj je del njegove družine, vse odkar se je izvalil. "Imel sem šolo jadralnega padalstva in mogoče so mi zato pernati prijatelji bolj všeč," pojasnjuje Cetin.

Francelj počasi postaja medijska zvezda. In zakaj ne, nenazadnje kabarejske plesalke po svetu že po tradiciji navdušujejo občinstvo z nojevimi peresi. In po eleganci se lahko Franci kosa z vsako baletko.

Začel je z običajnimi pernatimi ljubljenčki, kot so pavi. A kot pravi, mu je bil velik izziv dokazati, da so ptice lahko človeku družabniki. Noji so sicer dovolj močni, da lahko ubijejo človeka, a statistično so za ljudi mnogo bolj nevarni pes, krava ali konj. "Če te konj s 400 kilogrami udari, te ubije prej kot noj. Zanimivo je, da ljudje najprej pomislijo na najslabše, ne pa na to, da je to žival, ki ima rada družbo in se rada crklja," razlaga Cetin in dodaja, da če se žival ne boji, ne bo napadla. Zato Franclja lahko pogosto vidimo tudi v mestu. Od malega je namreč navajen, da mu ljudje ne predstavljajo nobene grožnje. "Če se bo ustrašil, bo poiskal zaščito pri meni," dodaja Cetin.

FOTO: Miro Majcen