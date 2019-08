Sramota, kako je to sploh mogoče, se sprašujejo Hrvati, ki so osupli nad prometnimi absurdi širom države. V Splitu so sredi ceste 'pozabili' električni drog, na reki Korani so obnovili most, a niso zgradili dovozne ceste, v Omišu pa so skopali predor, ki vodi v prepad. Tuji turisti se zabavajo, ko Hrvaško primerjajo z nerazvitim tretjim svetom, domača stroka pa je ogorčena.