Požrtvovalni gasilci iz zaledenelega jezera rešili psa

Gasilci ameriškega mesteca Lone Tree so imeli v soboto polne roke dela z reševanjem psa, po imenu Bri, ki se mu je na bližnjem jezeru pod tačkami vdrl led in je padel v ledeno mrzlo vodo.

Gasilci oddelka Firehouse 34 so do jezera prispeli z reševalcem, že oblečenim v posebno nepremočljivo obleko, v pripravljenosti pa so bili tudi potapljači, poroča CBS Denver.

Reševalec se je nato podal v ledeno mrzlo vodo, medtem pa so drugi člani ekipe ostali na kopnem in držali varovalno vrv. Po približno desetih sekundah se je prebil psa, se mu je pa zadnjih nekaj korakov pod nogami že močno udiral led in je tako dodobra zabredel v ledeno mrzlo vodo. Zgrabil je psa in mu pomagal do bolj trdne ledene površine, od koder je lahko Bri nato odkorakal sam.