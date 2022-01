Prav posebna reciklaža: novoletna drevesca gredo v slast kozam

Kam z odsluženimi božično-novoletnimi drevesi? Da gredo v prav posebno slast kozam in da bodo prav zaradi njih zbrali na tisoče evrov, si skupina otrok iz dobrodelne organizacije ni predstavljala, ko je začela po domovih zbirati na pol posušena drevesa v zameno za donacije. Ko so namreč drevesa pripeljali na kmetijo, kjer imajo tudi koze, so se živali kar pognale proti iglavcem in otrokom kar same dale vedeti, da jih obožujejo. In tako je akcija zbiranja odsluženih dreves postala njihova najdonosnejša doslej. Poleg tega pa so združili dobrodelnost z ekološkim osveščanjem in skrbjo za živali.