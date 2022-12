Pravljična dežela: Poslovil se je Božiček, prihaja dedek Mraz

Pravljična dežela sredi knežjega mesta že 23 let navdušuje obiskovalce z vse Slovenije. Tudi po 20 tisoč jih je kdaj prišlo v drugi polovici decembra, ko pravljična bitja odprejo vrata Pravljične dežele, kjer se otroci zabavajo in veselijo vse do konca leta. Vsak dan se v mesto s kočijo pripelje tudi Božiček, ki se je včeraj že poslovil od otrok, saj danes že prihaja Dedek Mraz. Prav vsak dan pa že več kot dve desetletji čas z otroci preživlja tudi avtorica projekta Vladimira Skale. "Pravljična dežela je zdaj že uveljavljena blagovna znamka, za kar so zaslužni prav vsi, ki sodelujejo v tej zgodbi in se trudijo vsa ta leta. V resnici je uspešna prav zaradi srčnih ljudi, ki jo ustvarjajo, so iskreni in dobri ljudje," pravi Skaletova.

Vladimira Skale že 23 let vsak december posveti Pravljični deželi in poskrbi, da se imajo otroci lepo ter da vsaj za nekaj ur živijo svoje sanje.

"Želje nosijo v sebi sanje. Želje so tiste, ki nam prinašajo voljo do življenja, ki oživijo in zaživijo. Sanje dovoljujejo vse in še več. Želje se nam lahko uresničijo, če se le dovolj potrudimo," o skrivnostih želja pravi Vladimira Skale, ki vsak december poudarja, da je to tisti mesec v letu, ko se v najbolj pravljični čas ujamejo najlepše pravljične zgodbe, najlepša pravljična sporočila in pravljični ljudje. Pravljičnim vilam in drugim junakom se vsako leto pridružita še Božiček in Dedek Mraz, ki se v Celje pripeljeta s kočijo, prisluhneta otrokom in skušata uresničiti kar največ njihovih skritih želja.



Pravljična dežela je izjemna, ker jo ustvarjajo mladi s svojimi avtorskimi zgodbami, oživijo pravljične junake in so del Pravljične akademije, kjer se tri mesece pripravljajo na dogajanje v Pravljični deželi, razlaga Skaletova. Pomaga jim tudi strokovna sodelavka Marijana Kolenko, sicer ravnateljica Osnovne šole Lava, ki soustvarja Pravljično akademijo. Da je projekt uspešen je zaslužnih veliko ljudi. V prvi vrsti Mestna občina Celje, ki delno financira to zgodbo že od vsega začetka, poleg ostalih sponzorjev. Pa Zavod Celeia, ki je nosilec programa Pravljično Celje, katerega del je tudi Pravljična dežela. Potem je tu naš izjemni tonski mojster Viki Ašič z ekipo, pa odlični slaščičar Sladki Toni, ki je tudi del pravljične zgodbe. "Sicer pa slaščice pripravlja Toni Jošt in otroci dobro vedo, da v Pravljično deželo pride samo dvakrat, za božič in na otroško silvestrovanje," pove naša sogovornica, ki pohvali tudi Cekinčice, ki skrbijo za zaklad pravljičnih cekinov in pa kočijaže, ki s kočijami vozijo družine po Celju. V projektu sodeluje več kot 20 izvajalcev in 35 drugih partnerjev, ki pomagajo pravljični ekipi pri izvedbi vsega, kar si zadajo. Aktivno sodelujejo tudi z Muzejem novejše zgodovine, kjer so tudi letos pripravili razstavo na temo pravljične dežele.

Vladimira Skale bo s pravljičnimi vilami kar 16 dni, vsak dan dvakrat, gostila otroke iz vse Slovenije.

Pravi hit so tudi pravljični vlaki, ki vozijo v Celje V Pravljično deželo vozijo tudi pravljični vlaki iz Ljubljane, Maribora in Velenja. Številni otroci se tako pridružijo celjskim osnovnošolcem in otrokom iz vrtcev, ki v dopoldanskem času pridejo v center mesta na vodene oglede in pravljična druženja ter sodelujejo pri programu. Prejšnjo soboto so v Celje pripeljali kar trije vlaki, dva iz Ljubljane, kjer je bilo več kot 300 ljudi in še vlak iz Maribora, pove Skaletova in prizna, da je bil to kar velik zalogaj. "V sodelovanju s Slovenskimi železnicami že od leta 2005 razvijamo projekt pravljičnih vlakov, ki je edinstven v Sloveniji. Tudi na vlakih za animacijo poskrbijo naše pravljične vile. Številne družine bodo z vlakom prišle tudi na otroško silvestrovanje v soboto, ko bomo točno opoldne odštevali staro leto in pozdravili novega. Naj še povem, da je dogajanje v Pravljični deželi za obiskovalce brezplačno."



Občudovanja in spoštovanja vredni sta Vladimirina izjemna volja in energija, ki jo namenja temu projektu. Nikoli v 23 letih še ni bila odstotna, tudi ko je zbolela, je vseeno opravila svojo nalogo, nikoli obveznosti ni preložila na druge ljudi. Ko je bilo zunaj zelo, zelo mrzlo in smo se mi greli v toplih naslonjačih doma, je bila ona vse do večernih ur na prizorišču. Ko si mi že pripravljamo božično pojedino, se ona še vedno ukvarja z Božičkom v Pravljični deželi in poskrbi še za vse pravljične vile. Ko se večina ljudi že odpravlja na silvestrovanje ali pospravljamo doma, ker zvečer dobimo goste, ona še na zadnji dan v letu pripravi otroško silvestrovanje ...

Pravljična dežela Damjano in Vladimiro povezuje že več kot dve desetletji, slednja je naši novinarki pomagala izpeljati tudi obdaritve otrok v okviru akcije Otrokom za božič.

Številne načrte o tem, kako še nadgraditi zadevo, pripeljati morda nove like, nova pravljična bitja, poskrbeti za atraktivne, pravljične kostume, ustvariti otroške artikle s podobami Pravljične dežele, kar imajo otroci zelo radi, je covid-19 potisnil v kot. Zdaj pa so spet oživeli in o njih resno razmišlja tudi Vladimira. "Želim si, da bi letos projekt nadgradili, kot blagovno znamko, vključili še pravljično animatorko, ustvarili svojo prodajalnico, kjer bi bile na voljo otroške pižamice, kapice, knjige, zvezki in še kaj. Z natečajem avtorskih fotografij in pravljičnih pesmi. Resnično si želim, da bi to izpeljali. Upam, da bo posluh na strani tistih, ki lahko pri tem pomagajo. Za nami so sicer težki časi, še vedno negotovi, ljudje so zaskrbljeni ... Vseeno upam, da bomo zmogli in prihodnji december štartali z novimi izdelki, ki bodo še dodatno osrečili otroke," pravi Skaletova, ki ob koncu leta vsem želi predvsem miru, zdravja in ščepec pravljičnosti. Pa da bi bili prijazni in spoštljivi drug do drugega. Z veliko željo ... da bi bila knjigica Pravljične dežele dostopna prav vsem.

