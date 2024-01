Pravoslavno novo leto v znamenju zabav in druženj

Zabavo med drugim pripravljajo v gostišču Portal v Ljubljani. Kot so povedali za STA, je zanimanje za novoletno večerjo z živo glasbo veliko, saj so zbrali okoli 400 rezervacij in so skorajda polni. Za to priložnost bodo pripravili poseben novoletni meni, goste pa bosta zabavala znani pevec Aco Pejović in Biljana Jevtić iz Srbije.

Po naših informacijah bodo praznovanje pripravili tudi v ljubljanski Gostilnici Vinka, v minulih letih pa so posebne menije ob vstopu v pravoslavno novo leto pripravljani v ljubljanski gostilni Dubočica. V Clubu Pure v Ljubljani pa bo zbrane goste zabavala pevka Vesna Zmijanac.

Meniji na pravoslavno novo leto sicer običajno vsebujejo tradicionalne srbske jedi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru, pa tudi telečji medaljoni in piščanec. Poleg postrežejo šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči seveda na mizo tradicionalno pridejo sarme.

V Srbiji bodo osrednje prireditve na pravoslavno novo leto, ki ga imenujejo tudi Srbsko novo leto ali Julijansko novo leto, potekale na Trgu republike v Beogradu, kjer bosta zbrane zvečer zabavali folk zvezdi Saša Matić in Tea Tairović.

Julijanski koledar novo leto beleži 14. januarja

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim, zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

V Ukrajini pravoslavni verniki tradicionalno sledijo julijanskem koledarju in novo leto praznujejo 14. januarja, v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine pa ga lahko od lani praznujejo 1. januarja.

Po popisu prebivalstva iz leta 2002 se je za pripadnike pravoslavne veroizpovedi v Sloveniji izreklo 2,3 odstotka oziroma okoli 45.000 ljudi.