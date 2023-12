Praznični duh v Evropi: kje si lahko ogledate najmanjše božično drevesce?

V Zagrebu so priredili tradicionalni adventni tek, na katerem so bili tekmovalci oblečeni v božičke, med številnimi tujci je bilo največ Slovencev. V Španiji se lahko pohvalijo z največjimi jaslicami na svetu, zdaj pa so predstavili tudi najmanjše božično drevesce v državi. Ogledati si ga je treba kar skozi povečevalno steklo. Praznični duh se širi tudi drugod po Evropi. Na Poljskem so se kiparji iz devetih držav preizkusili v izdelovanju ledenih skulptur. Nemška vasica pa se lahko pohvali kot rojstni kraj sodobnih božičnih okraskov.