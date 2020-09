Pred 130 leti rojena Agatha Christie: 'Bohinj je prelep za umor'

Agatha Christie se je kot Agatha Mary Clarissa Miller rodila 15. septembra 1890 v angleškem Torquayu. Njen oče Frederich Alvah Miller je bil bogat ameriški borznik, mati Clarissa Margaret Boehmer pa hčer britanskega vojaškega kapitana. Oče je umrl, ko ji je bilo 11 let. Mati jo je nato poučevala doma ter jo že v zgodnjih letih vzpodbujala k pisanju. Pri 16-ih so jo poslali na učenje petja in klavirja v Pariz.

Med prvo svetovno vojno je Agatha delala v bolnišnici, kasneje pa v farmaciji. To delo je močno vplivalo na njeno pisanje, saj se veliko umorov v njenih romanih zgodi s pomočjo strupa.

Njen prvi roman Skrivnostna zadeva v Stylesu je izšel leta 1920. V njem je prvič nastopil upokojeni belgijski policijski oficir z nezgrešljivim francoskim naglasom Hercule Poirot. Zamislila si ga je kot pravo nasprotje ideala velikega detektiva 19. stoletja - visokega zgolj 162 centimetrov in brezhibno oblečenega v črtaste hlače, suknjič in telovnik, obutega v črne lakaste čevlje, s polcilindrom na glavi in sprehajalno palico v roki. Poirot je kasneje nastopil še v več kot 30 romanih in več kot 50 kratkih zgodbah.

V romanu Umor v župnišču iz leta 1930 pa je uvedla svoj drugi prepoznavni lik - prav tako pronicljivo razreševalko umorov Miss Marple, katere moto se je glasil: "Mladi ljudje mislijo, da so stari ljudje nori, vendar stari ljudje vedo, da so nori mladi."

Po moževem varanju, doživela panični napad in izginila

V dvajsetih se je poročila s polkovnikom Archibaldom Christiom, v zakonu se jima je rodila hči. Leta 1926 je po smrti matere in ob novici, da jo mož vara doživela panični napad in izginila za 11 dni. Zaradi amnezije se podrobnosti izginotja ni spominjala. Leta 1928 sta se zakonca ločila, piše v avtoričini biografiji.

Leta 1930 se je Aghata nato poročila s 14 let mlajšim arheologom Maxom Mallowanom. Zakon je bil srečen, čeprav jo je tudi Mallowan kasneje varal. Pisateljičina potovanja z drugim možem pa so pripomogla k številnim romanom, postavljenim na Bližnji vzhod. Umor na Orient Expressu je denimo leta 1934 napisala v hotelu v Istanbulu.

Med drugo svetovno vojno je napisala dva romana, ki sta bila mišljena kot zadnja primera njenih velikih detektivov. Obe knjigi sta bili zaklenjeni v bančnem sefu več kot 30 let in izdani šele po njeni smrti.

Skupno je Agatha Christie sicer napisala več kot 60 detektivk in izdala 14 zbirk kratkih zgodb. Med njenimi odmevnimi deli je tudi drama Mišolovka, ki je bila krstno uprizorjena leta 1952 in je še vedno na rednih sporedih gledališč po svetu. Manj znano je, da je šest romanov napisala pod psevdonimom Mary Westmacott. Leta 1971 je prejela britanski red, imenovan Dame Commander.

'Bohinj je prelep za umor'

Avtorico je pot nekoč zanesla tudi v Bohinj, ki ga je z Mallowanom obiskala poleti leta 1967. Njen odgovor na vprašanje, če bo Bohinj prizorišče za eno od njenih kriminalnih zgodb, je bil: "Bohinj je prelep za umor". Pisateljica je bivala v sobi 204 hotela Bellevue, ki je še vedno opremljena kot v času njenega obiska.

Pred petimi leti, ob 125. obletnici rojstva priljubljene pisateljice, so njeni bralci po svetu izbrali tudi najboljšo knjigo, ki jo je po njihovem mnenju napisala. Izbrali so kriminalni roman In potem ni bilo nikogar več.

Agatha Christie je naravne smrti umrla 12. januarja 1976, stara 85 let.