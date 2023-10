Pred 65 leti prvič izšel medvedek Paddington

Rdeča kapa, moder plašček 'duffle' in majhen po postavi, to je medvedek Paddington, najverjetneje najbolj znan medvedek v Veliki Britaniji, ki njene prebivalce razveseljuje že 65 let. Njegov avtor Michael Bond je 13. oktobra 1958 objavil knjigo z naslovom Medvedek Paddington, slednja je kasneje zaslovela po vsem svetu.

A dejansko medvedek Paddington prihaja iz Peruja. Gre za priseljenca, in sicer za tistega, ki sam pravi, da je prišel na angleško obalo v rešilnem čolnu. V burni razpravi o nezakonitih migracijah čez Rokavski preliv grozi, da bo Paddington postal predmet spora. icon-expand Pred 65 leti je prvič izšel medvedek Paddington. FOTO: Blitz Vendar je imel avtor Michael Bond v mislih popolnoma drugačne podobe, ko je dobro desetletje po drugi svetovni vojni ustvaril malega medvedka. Spomnil se je otrok, ki so jih med drugo svetovno vojno na Otoku pošiljali na podeželje zaradi strahu pred nemškimi zračnimi napadi in so pogosto imeli pri sebi listke s svojimi imeni ali sporočili na oblačilih. Prav tako kot Paddington. Ko ga najde družina Brown, ima na plaščku opombo: "Prosimo, pazite na tega medvedka. Hvala." Za lik medveda se je Bond odločil, ker je nekoč svoji soprogi prinesel medvedka, ki je osamljen sedel na polici povsem blizu železniške postaje, po kateri je medvedek tudi dobil ime. icon-expand Rdeča kapa, moder plašček 'duffle' in majhen po postavi, to je medvedek Paddington, najverjetneje najbolj znan medvedek v Veliki Britaniji. Prvi slikanici o medvedku Paddingtonu so sledile številne knjige, več televizijskih serij, dva uspešna filma, tretji je trenutno v nastajanju. Pa tudi poštne znamke in samo v Londonu kar dva kipa. Morda Paddingtonov uspeh tiči tudi v tem, da ponuja nekaj za vse ljudi bodisi kot zgleden migrant, ki sledi "britanskosti" s svojo pretirano vljudnostjo, ali kot večkulturni predstavnik z liberalnimi vrednotami. Prisrčen medvedek je imel posebno vlogo tudi pri praznovanju platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. V skeču sta si kraljica in medvedek kot tipična predstavnika prebivalcev Velike Britanije privoščila čajanko, pri kateri je medvedek pozabil na osnove bontona in sam spil ves čaj. V opravičilo je kraljici nato ponudil sendvič z marmelado, ta pa ga je presenetila z informacijo, da tudi sama v torbici vedno nosi omenjeni sendvič. Njun pogovor je nato zmotil uslužbenec palače, ki je kraljico opomnil, da se bo zabava v njeno čast kmalu pričela, medvedek pa si pred njenim odhodom spustil klobuček in se ji v imenu celotnega naroda zahvalil za vse.