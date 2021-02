Pred četrt stoletja oživeli pokemoni

Mineva 25 let od tega, ko so pokemoni prvič ugledali luč sveta in začeli razveseljevati otroke in odrasle. Po četrt stoletja fenomen še vedno privablja nove in stare oboževalce. Igra za pametne telefone Pokemon Go pa je lani med pandemijo beležila nove rekorde.

Igri Pokemon Go, ki temelji na tehnologiji obogatene resničnosti, je lani v prvih desetih mesecih uspelo zaslužiti nekaj več kot 825 milijonov evrov, strokovnjaki pa ne beležijo trendov, ki bi nakazovali na to, da franšiza izgublja priljubljenost. Japonsko podjetje Nintendo je 27. februarja 1996 izdalo videoigro Pokemon za prenosno konzolo Game Boy, s tem pa odprlo pot največji franšizi na svetu, s prihodki več kot 74 milijard evrov. V 25 letih so se pokemoni z igralnih konzol preselili na televizije, stripe in telefone.

icon-expand Priljubljeni pokemoni so med uporabniki že četrt stoletja. FOTO: Profimedia

"Bitja so tako privlačna in mehanizem iger je tako dobro izveden, da so brezčasni," je povedal poznavalec priljubljene japonske kulture Brian Aschcraft.V osnovi igra igralca postavlja v vlogo trenerja, ki raziskuje deželo, polno nenavadnih bitij s super močmi, ki jih lovi, uri in se z njimi bori proti drugim trenerjem. Pokemone je navdihnila otroška tradicija zbiranja žuželk, ki je na Japonskem priljubljena predvsem poleti, privlačna pa je tudi zaradi preprostega cilja – zbrati vse, podobno kot to velja za pokemone. Vsak si namreč želi ujeti in zbrati vse. V prvi generaciji leta 1996 so lahko igralci zbrali 151 različnih pokemonov. Od takrat pa se število veča, trenutno obstaja že osma generacija in 898 pokemonov. Žepna bitja okroglih oči so navdihnili resnične živali, predmeti in ljudje. Najbolj prepoznaven pokemon ostaja rumeni Pikachu s svojim prikupnim oglašanjem pika-pika, kar v prevodu iz japonščine pomeni svetleč. Električno miško je izumila Atsuko Nishida, ki se je takrat navduševala nad vevericami."Zdelo se mi je, da je lepo, če ima elektriko spravljeno v svojih licih," je povedala.

icon-expand Lov na pokemone je priljubljen med vsemi generacijami. FOTO: Kanal A

Franšiza pa ni le zabavna, okoli nje se vrti ogromno denarja. Zmagovalni koncept je prodal nešteto igrač, kino vstopnic in igralnih kart. Zbirateljski izdelki lahko dosežejo vrtoglave zneske, tako se lahko odlično ohranjene redke zbirateljske karte prodajo tudi za 400 tisoč evrov. Pokemoni pa so poskrbeli tudi za nekaj spornih dogodkov. Med drugim je čarovnik Uri Geller nedavno opustil 20-letno sodno bitko proti Nintendu. Geller je namreč podjetju očital, da je bil navdih za telepatskega pokemona Kadabro, ki v rokah drži žlico. Še za več spornih zgodb je poskrbela ravno mobilna igra Pokemon Go, ki so jo izdali pred petimi leti. Večkrat je prišlo do nesreč in incidentov, ko so ljubitelji po ulicah in v naravi tako intenzivno lovili pokemone, da so pozabili na svet okoli sebe.

Zaradi pandemije covida-19 pa 25. obletnice ne bodo obeležili v živo. Namesto tega bodo pripravili virtualni koncert, na katerem bo nastopil ameriški raper Post Malone, ki se sam ima za velikega ljubitelja pokemonov.