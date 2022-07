Pred kriminalom niso varne niti cerkve: med mašo oropali župnika

Prebivalce New Yorka v zadnjem času skrbi porast kriminala, predvsem na podzemnih železnicah, toda varne niso niti cerkve. V Brooklynu so trije roparji sredi pridige in ob prenosu v živo oropali župnika in njegovo ženo. A ne le to, uspeli so nagrabiti kar za milijon dolarjev (okoli 979.000 evrov) nakita. Za zdaj policija storilcev še ni ujela, župnik, ki ga newyorški mediji zaradi razkazovanja bogastva imenujejo kar bleščeči pastor, pa jih poziva, naj se predajo. V drznem ropu sredi maše sicer ni bil poškodovan nihče.