Predstava Beograjski trio prejela štiri festivalske nagrade

Strokovna žirija festivala, ki so jo sestavljali igralka in predsednica žirije Vanja Ejdus, režiser Dražen Ferenčina, dramatik Fedor Šili, teatrolog Petar Grujičić in dramatik Đorđe Kosić, ki si je v Srbskem narodnem gledališču Novi Sad med 26. majem in 2. junijem 2025 ogledala devet predstav v tekmovalni selekciji, je za najboljšo festivalsko predstavo po izboru strokovne žirije izbrala predstavo Goran Marković: Beograjski trio, režiserja Matjaža Bergerja.