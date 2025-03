'Prelomno': Združenje teniških igralk predstavilo nov materinski program

"To je res nekaj novega in prelomnega," je potezo komentirala izvršna direktorica združenja teniških igralk WTA Portia Archer . "To označuje začetek pomenljivega premika v podpori ženskam v tenisu. Zdaj lahko združujejo teniško kariero in željo po družini. Zagotoviti programe, kot je ta, je bila moja osebna misija," pa je dodala nekdanja teniška šampionka Viktorija Azarenka , ki je sedaj vodja odbora igralk pri WTA. "Toda če gremo dlje od športa, je to globalni pogovor in vesel sem, da smo del tega."

Azarenka je pojasnila, da bodo te ugodnosti spodbudile športnice z nižjim zaslužkom, da si vzamejo toliko časa, kot menijo, da ga potrebujejo, potem ko postanejo starš, namesto da jih skrbi za izgubo dohodka, medtem ko se ne prijavijo na turnirje. "To je vsekakor eden od ciljev programa. Zagotoviti finančna sredstva, prilagodljivost, podporo, tako da bodo imele te športnice, ne glede na to, kje so uvrščene, zlasti pa tiste, ki zaslužijo manj, to možnost za odločitev, kdaj in kako si želijo ustvariti družino," je dodala izvršna direktorica Portia Archer.

Več kot 320 igralk, ki ustrezajo zahtevam novega programa, bo ob finančni podpori dobilo dostop do zdravstvene pomoči. Vsote finančne pomoči, ki jo bo prejela posameznica, pri WTA niso razkrili. So pa pri združenju dodali, da je takšen program prvi, ki bo na voljo neodvisnim samozaposlenim športnicam. Drugi koraki, ki jih je WTA sprejela v zadnjih letih v korist igralk, vključujejo usmerjanje več žensk k trenerstvu, izvajanje zaščite, poskuse zajezitve spletnega ustrahovanja in povečanje denarnih nagrad za tenisačice, da bi se te skladale z nagradami, ki jih prejmejo moški.