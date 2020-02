'Prepir na podzemni' postala fotografija leta

Naravoslovni muzej v Londonu je kot vsako leto, tudi letos izbral fotografa leta. Sam Rowley je ujel trenutek med dvema mišima, ki se 'prepirata' za zadnji košček hrane, sira. Fotografijo, poimenovano Prepir na podzemni je posnel na podzemni železnici, ki je bila ravno v tistm trenutku prazna, zato je dobil tudi globino. Fotografija je zmagala med kar 48 tisoč drugimi fotografijami, naa katerih so glavni protagonosti živali. Le 25 jih je prišlo v finale, ki so bile kasneje razstavljene v muzeju in ki so se potegovale za laskavo nagrado.

"Sam je našel najboljši način, kako posneti miši, ki živijo na londonski podzemni. Ulegel se je na tla in čakal. Miški je videl, da sta se borili za majhno drobtinico hrane, ki so jo za seboj pustili potniki podzemne železnice. Spor med njima je trajal le kakšno sekundo ali dve, predno je ena od njiju pograbila drobtino. Ločili sta se in nadaljevali vsaka svojo pot," je povedal eden od sodnikov na tekmovanju.