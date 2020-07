Preplašeni Čehi na Braču: To ni krava, to je beli dinozaver!

A večja težava od žejne krave so bili češki turisti, ki so, ko so zagledali žival, pobegnili iz bazena. "Na varno so jo popihali, kot da pred njimi stoji beli dinozaver in ne od vročine obnemogla krava," pripoveduje bralka. Čehi so bili celo tako pretreseni, da so ob bazenu pozabili celo vse svoje stvari.