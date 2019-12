Prerokbe Babe Vange za leto 2020: atentat na Putina in bolezen Trumpa

Bolgarska jasnovidka Baba Vanga, ki je sicer umrla že leta 1996, je napovedala že nekaj bolj odmevnih svetovnih dogodkov, med drugim napad na dvojčka v ZDA, velik potres v Indijskem oceanu iz leta 2004, pa tudi vzpon Islamske države. Ne ravno svetlo napoved je podala tudi za leto 2020, tako za Evropo kot preostanek sveta.

Babica Vanga oziroma Baba Vanga, ki se je v (danes) Severni Makedoniji leta 1911 rodila kot Vangelija Pandeva Dimitrova, je bila poznana kot slepa jasnovidka in zdravilka. Večino svojega življenja je preživela v Bolgariji, kjer se je tudi poročila. Že za časa življenja so jo mnogi politiki iz različnih sovjetskih republik nadvse spoštovali, in ko je leta 1996 umrla zaradi raka na dojkah, se je pogreba udeležilo ogromno ljudi. Mnogi verjamejo, da je pravilno napovedala kar nekaj odmevnejših dogodkov. Leta 1989 je dejala: "Groza, groza. Ameriški bratje bodo padli po tem, ko jih bodo napadle jeklene ptice. Volkovi bodo tulili v grmu, lila bo nedolžna kri." S tem naj bi namigovala na napad na dvojčka 11. septembra, ki je spremenil svet.

V Bolgariji je Baba Vanga tudi po smrti nadvse spoštovana. FOTO: Dreamstime

Zvesti sledilci jasnovidke trdijo, da je napovedala stvari vse do leta 5079, ko naj bi se svet, kot ga poznamo danes, končal. Prerokbe je podala tudi za leto 2020, po interpretacijah njenih besed pa se Evropi ne piše nič dobrega. Baba Vanga trdi, da bo prihajajoče leto zaznamovala "invazija ekstremistov", ki bodo uporabljali kemično orožje. Prav tako naj bi se srečali s finančnimi težavami. Ena bolj specifičnih prerokb je, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v smrtni nevarnosti. Nanj bo nekdo iz njegovega kroga poskušal izvesti atentat, natančneje, nekdo izmed njegovih varnostnikov. Vanga sicer ni napovedala, ali bo atentat preživel ali ne. Tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu po njenih napovedih ne kaže dobro – napovedala je, da bo zbolel, pri tem pa bi lahko oglušel, bolezen pa naj bi pustila posledice tudi na njegovih možganih. Če verjamete njenim prerokbam, bo Pakistan, Kitajsko, Japonsko in Aljasko prihodnje leto "zadel velik val", 400 ljudi pa naj bi v Aziji umrlo v potresu z magnitudo 7,5. Dolgoročne napovedi Babe Vange Za bolj oddaljeno prihodnost je med letoma 2025 in 2028 napovedala zlato dobo zaradi "nove oblike energije", ki naj bi jo odkrili na Veneri. Napovedala je tudi topljenje ledenikov in dvigovanje morja. Kloniranje naj bi po letu 2033 postalo daleč najučinkovitejšo zdravilo, med 2033 in 2045 pa je napovedala tudi, da bo Amerika napadla Rim z orožjem, ki bo "zamrznilo nasprotnika". Za obdobje med 2072 in 2086 pa je napovedala vrnitev komunizma.

Konec sveta bo po napovedih Babe Vange čez 3060 let. FOTO: POP TV