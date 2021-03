Šteje jih 78, njen drugi dom pa je fitnes studio in tako bo ostalo, dokler bodo zdržala kolena. Nora Langdon dviguje uteži, postavlja rekord za rekordom in je tik pred tem, da osvoji že dvajsetega. Nekdanja nepremičninska agentka je prag telovadnice prestopila, ko je dopolnila 65 let in ne namerava odnehati vsakodnevnih treningov.