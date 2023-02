Pri berlinskih filharmonikih prva koncertna mojstrica

Sareika-Völkner se je rodila v Jurmali v Latviji. Violino je začela igrati violino pri petih letih. Kasneje se je izobraževala na Pariškem konservatoriju pri Gerardu Pouletu in v belgijski Glasbeni kapeli kraljice Elizabete pri Augustinu Dumayu. Obiskovala je mojstrske tečaje pri uglednih glasbenikih, kot so zvezdniški violinist Ivry Gitlis, violinistka Ida Haendel in violinski pedagog Zakhar Bron. Po končanem šolanju je Sareika-Völkner začela svojo kariero kot solistka ter komorna in orkestrska glasbenica. V letih 2011-2013 je bila koncertna mojstrica Flamske kraljeve filharmonije in redno gostujoča koncertna mojstrica orkestra londonske Kraljeve opere ter Bruseljske filharmonije. Med letoma 2012 in 2021 je bila prva violinistka kvarteta Artemis, aprila lani pa se je pridružila Berlinskim filharmonikom. Od leta 2017 je Sareika-Völkner tudi profesorica komorne glasbe na Berlinski univerzi za umetnost.