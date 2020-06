Pri Krku našli potopljeno razbitino ladje iz časa rimskega imperija

Po besedah Vrzića so amfore zakopane globoko pod plastmi peska, saj so na morskem dnu tisoče let ležale nedotaknjene.

"Glede na to, da gre za izredno dragoceno najdišče, so bile o tem obveščene pristojne institucije hrvaškega ministrstva za kulturo v Reki - z namenom zaščite najdišča pred morebitnim ropanjem in hranjenjem najdb v muzeju," je po poročanju hrvaških medijev dejal Vrzić, sicer doma iz Reke.

Mimo Krka nekoč tekle pomembne trgovske poti

"Preliminarni pregled in ocena podvodnih arheologov kažejo na to, da gre za edinstveno najdišče amfor iz področja današnje Tunizije in Bližnjega vzhoda, ki datirajo v 4. stoletje. Sledeče raziskave pa bi lahko potrdile predpostavko, da so tod mimo potekale poti trgovskih in tovornih ladij," pravi raziskovalec. Razbitine je našel na okoli 18 metrih globine.