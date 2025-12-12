Svetli način
Pri raznašanju paketov na pomoč priskočili upokojenci

Berlin, 12. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Tisa Stergel
Praznični duh se nezadržno širi, še slaba dva tedna nas ločita od božiča. In sodeč po delu dostavljavcev je nakupovanje daril že v polnem teku. Ker imajo dostavne službe tudi v Nemčiji ob veselem decembru dvakrat več dela, morajo poleg rednih sodelavcev vpoklicati še dodatno pomoč. Med začasno delovno silo so tudi upokojeni vozniki, ki pomagajo razbremeniti praznični pritisk. In ta se meri v paketih.

