Pri raznašanju paketov na pomoč priskočili upokojenci

Praznični duh se nezadržno širi, še slaba dva tedna nas ločita od božiča. In sodeč po delu dostavljavcev je nakupovanje daril že v polnem teku. Ker imajo dostavne službe tudi v Nemčiji ob veselem decembru dvakrat več dela, morajo poleg rednih sodelavcev vpoklicati še dodatno pomoč. Med začasno delovno silo so tudi upokojeni vozniki, ki pomagajo razbremeniti praznični pritisk. In ta se meri v paketih.