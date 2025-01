Prihajajo novi 'emojiji': mrtvo drevo, prstni odtis in rdeča pesa

Emotikoni ali emojiji so so postali sestavni del spletne komunikacije, pa ne le med mladimi. Najbolj priljubljene znake, kot so smeško, pomežik in dvignjen palec, smo večinoma uporabili že vsi. In ker se svet razvija, se razvijajo tudi emotikoni, ki že dolgo niso več rumeni nasmeški. Letos bo svet dobil nove, to so mrtvo drevo, prstni odtis in rdeča pesa, ki bodo kmalu na voljo. Toda – zakaj bi jih kdo sploh uporabljal?