Priljubljena platforma po burnem odzivu ne bo prepovedala pornografske vsebine

Napovedane spremembe platforme OnlyFans so padle v vodo. Po tem, ko so vodilni prejšnji teden napovedali velike spremembe, po katerih deljenje eksplicitnih vsebin ne bi bilo več dovoljeno, so si zdaj premislili in sporočili, da se to ne bo zgodilo: "Uredili smo zagotovila, ki so potrebna za podporo naše raznolike skupnosti ustvarjalcev, in ustavili načrtovano spremembo politike."

Spomnimo, obljubljene spremembe so razburile številne uporabnike, ki so svoje nezadovoljstvo izrazili na Twitterju: "OnlyFans je ustvaril varno zavetje za spolne delavce in delavke, zdaj pa se je odločil, da jih znova izpostavi nevarnosti."

Na novico sta se za naš portal takrat odzvali tudi dve uspešni slovenski ustvarjalki na platformi, Ksenija Kranjec in Ana Pusovnik. Ksenija je takrat opozorila, da so nekateri uporabniki svobodo platforme zares izkoristili, hkrati pa poudarila, da nova pravila na njeno delo ne bi vplivala. Buren odziv uporabnikov na spletu očitno ni bil zaman, saj so se vodilni pri OnlyFansu vsem zahvalili za povratne informacije in spremenili prvoten načrt.