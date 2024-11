Priljubljeni avtor srhljivk Stephen King napoveduje nov roman

V zadnji zbirki You Like It Darker je avtor združil 12 različnih zgodb po vsebini in žanru, a vsem so skupni elementi grozljivke. Svoj zadnji roman Holly je kralj srhljivke objavil lani. Prepoznavnost so mu prinesli številni romani, ki jih je objavil v svoji dolgoletni pisateljski karieri. Med njimi so Lovilec sanj, Območje smrti in Mačje pokopališče, po katerem je nastal tudi film.