Primerek prve izdaje knjige o Harryju Potterju prodali za več kot 53 tisočakov

Prodana knjiga avtorice JK Rowling Harry Potter in kamen modrosti je ena od prvih 500 primerkov knjige iz leta 1997. Knjigo je prejšnji lastnik kupil pred dvema desetletjema v eni od londonskih knjigarn. Pred dražbo so jo v avkcijski hiši opisali kot "odličen izvod".

Poleg prve knjige o čarovniškem vajencu iz prve izdaje, ki jo je na dražbo dal ameriški zbiratelj, so na dražbi prodali tudi prvo izdajo drugega dela Harry Potter in dvorana skrivnosti iz leta 1998 ter še en primerek Harrya Potterja in kamen modrosti z zabeležko, ki jo je avtorica Rowling napisala prejšnjemu lastniku.

Ob prvem izidu dela Harry Potter in kamen modrosti je založba na trg dala le manjše število izvodov, saj ni bilo gotovo, ali bo knjiga pri bralcih naletela na dober sprejem. Serija o Harryju Potterju, ki vključuje sedem knjig in je doživela tudi nadvse uspešno filmsko priredbo, je postala ena najbolj priljubljenih knjižnih in filmskih serij na svetu.

Na dražbi so prodali tudi knjižno delo Casino Royale, prvi roman iz serije vohunov o Jamesu Bondu, z zabeležko avtorja Iana Fleminga. Avtor jo je namenil Ionu Smeatonu Munroju, Flemingovemu nočnemu uredniku pri Kemsley Newspapers, tedanjih lastnikih The Sunday Timesa. Njeno vrednost so pred dražbo ocenili med 36.000 in 59.000 evri, prodali pa so jo za 46.120 evrov.

Na dražbi so za 17.903 evrov prodali tudi primerek pesmi za otroke iz prve izdaje When We Were Very Young z letnico 1924 avtorja znanega Medvedka Puja A. A. Milna.