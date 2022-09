Princ Filip na kraljico 'čaka' v posebnem trezorju pod zemljo.

Sedemnajst mesecev dolgo čakanje se bliža koncu. Krsta princa Filipa , dolgoletnega moža kraljice Elizabete II. , bo kmalu premaknjena na svoje poslednje počivališče. To bo seveda tik ob boku kraljičine krste, ki bo v ponedeljek, 19. septembra, prispela na končno lokacijo; v spominsko kapelico kralja Jurija VI. v gradu Windsor.

Dejstvo, da je princ na poslednje počivališče čakal v kraljevem trezorju pod tlemi, je marsikoga na spletu presenetilo. Čeprav sedemnajst mesecev dolgo čakanje zveni nenavadno, gre v resnici za znano in vnaprej dogovorjeno prakso kraljeve družine. Trezor, ki je bil ustvarjen v začetku 19. stoletja, namreč hrani krste številnih članov kraljeve družine.

Prva je bila tja, v trezor windsorske kapele, položena krsta kraljice Charlotte, žene kralja Jurija III. Dve leti kasneje se ji je pridružil soprog. Tam počivajo tudi Jurij IV. in William IV. Čeprav je v trezorju po pisanju angleških medijev še veliko prostora, se je kraljica Viktorija, praprababica kraljice Elizabete II., pred smrtjo odločila za drugačno počivališče. Zgraditi je dala mavzolej v velikem parku Windsor, medtem ko sta bila Edvard VII. in Jurij V. pokopana v samostoječih grobnicah na tleh same kapele.

Za Jurija VI., očeta kraljice Elizabete II., je bil nato zgrajen podaljšek kapele, imenovan po njemu. V prostoru pod tlemi podaljška se bo očetu, materi Elizabeti I. in sestri Margareti sedaj pridružila pokojna kraljica s soprogom.