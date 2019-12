Prišla domov in našla pitona, ovitega okoli božičnega drevesa

Leanne Chapman in njen partner sta se v četrtek vrnila domov in opazila, da se na balkonu njene hiše v Brisbanu, dogaja nekaj nenavadnega. "Vrnila sva se iz službe in videla, da so ptice, ki naju sicer vsak dan obiščejo, ponorele," je dejala po poročanju CNN.

Njen partner je začel snemati ptice in se naslonil na drevo, ne da bi pri tem opazil, kaj je okoli njega ovito."Ni se zavedal, da se naslanja na božično drevo, okoli katerega je ovita kača."