Prodali bodo naboj iz pištole, s katero so ubili Johna Lennona

Dražbena hiša Anderson in Garland spominek prodaja v imenu družine britanskega policista Briana Taylorja . Ta je leta 1984 obiskal newyorško policijo, med vožnjo v patruljnem avtomobilu pa se je nenadoma znašel sredi streljanja. V opravičilo so ga tamkajšnji policisti odpeljali v policijski muzej, kjer so razstavili orožja, uporabljena v zloglasnih primerih.

Tam mu je bilo dovoljeno streljati z orožjem, s katerim je Mark David Chapman v New Yorku ubil Johna Lennona. "Tulec in kroglo so izročili Taylorju kot darilo. Oba je uokviril in ju do konca svoje kariere hranil v svoji pisarni," je sporočila dražbena hiša. Lennon je bil umorjen decembra 1980 pred stanovanjskim blokom na aveniji Central Park West v New Yorku. Chapman je iz revolverja izstrelil pet nabojev v Lennonov hrbet in pozneje priznal, da je glasbenika ubil ter da je umor načrtoval. Obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen, ki jo prestaja še danes.