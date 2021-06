Prodali hišo, v kateri so privrženci Charlesa Mansona umorili zakonca LaBianca

Domovanje zakoncev LaBianca, ki so ju umorili privrženci morilca Charlesa Mansona so po več mesecih končno uspeli prodati, piše New York Post. Prav v tem domu so privrženci Mansonovega kulta surovo umorili zakonca, nato večerjali in se celo stuširali. Umor zakoncev se je zgodil po tem, ko so člani kulta že umorili hollywoodsko igralko Sharon Tate in so jih organi pregona že iskali po vsem Los Angelesu.

icon-expand Hiša zakoncev LaBianca FOTO: Youtube Hišo so novi lastniki kupili za 1,6 milijona evrov. Kdo je nepremičnino kupil, zaenkrat še ni znano, je bil pa njen zadnji lastnik ameriški igralec in navdušenec nad paranormalnim Zak Bagans. Ta jo je leta 2019 kupil za 1,7 milijona evrov in jo dve leti kasneje želel prodati za 1,9 milijona evrov, a je bila cena očitno previsoka. icon-expand FOTO: Youtube icon-chevron-left icon-chevron-right Bagans je priznal, da je nepremičnino kupil, ker si je tam želel posneti svoj novi projekt, a je kasneje idejo opustil, predvsem zaradi spoštovanja do pokojnih zakoncev LaBianca, ki sta prav v tej hiši umrla na najbolj brutalen način. Hiša ima dve spalnici, dve kopalnici in se razprostira na 153 kvadratnih metrih. Hiša je bila leta 2019 renovirana in prodana Bagansu. Nekdanje domovanje zakoncev LaBianca se lahko pohvali s čudovitim razgledom na hribovje Silver Lake in park Griffith. Leno in Rosemary LaBianca sta bila v svojem domu brutalno umorjena 10. avgusta 1969. Dve noči pred njuno smrtjo so Mansonovi privrženci umorili igralko Sharon Tate, ki je bila takrat noseča 8 mesecev in pol. icon-expand