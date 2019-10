Pred petimi leti so Mali junaki zakorakali na slovensko knjižno sceno, v petek pa je v svet izšla že milijonta knjiga. Personalizirani mali junaki v knjižni obliki korakajo že po sedmih državah, med drugim tudi po Veliki Britaniji, Nemčiji in Ameriki. Knjigo, v kateri nastopajo tudi otroci Khloe in Kim Kardashian, sta obe starleti z navdušenjem delili na svojih Instagram profilih.