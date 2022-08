Prometni znak na Visu nasmejal voznike: osamljeni zajec je dobil družbo

Domačine in turiste v srednji Dalmaciji je pozabaval "preurejeni" prometni znak za nevarnost, ki na poti med Komižo in mestom Vis na istoimenskem otoku opozarja na stalno prehajanje zajcev čez cesto. Neznani umetnik je poskrbel, da zajec v sredini belega trikotnika z rdečo obrobo ni več osamljen. Dorisal je namreč še enega zajca, in to v precej kočljivem položaju.

Na hrvaški otok Vis je mogoče priti le s trajektom, voznike, ki so preko morja prepeljali tudi svoje jeklene konjičke, pa je osupnil pogled na prometni znak, ki ga do zdaj še zagotovo niso videli. Vsekakor namreč ni v splošni uporabi na Hrvaškem ali po svetu, pač pa je nastal pod (očitno spretnimi) rokami neznanega umetnika. Enega zajca, ki voznike opozarja na nevarnost, da pripadniki njegove živalske vrste na tem mestu pogosto prečkajo cesto, je združil še z enim. In to dobesedno združil ... Drugega zajca je namreč narisal zadaj za prvim, par pa je upodobil med aktivnostjo, ki je za to živalsko vrsto precej pogosta. Primera razmnoževati se kot zajec je z zamenljivima glagolskima sestavinama množiti se ali ploditi se, pojasnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). "Temelji na dejstvu, da se zajci zelo hitro razmnožujejo. V naravi je to pogoj, da preživijo kot vrsta, saj imajo veliko sovražnikov," dodajajo. Avtor novega znaka se je osredotočil tudi na podrobnosti, prvotnemu zajcu je tako denimo narisal tudi široko odprte oči, ki jih prej ni imel, je razvidno iz serije fotografij, ki smo jih dobili od hrvaške fotoagencije Pixsell. Ta kot zanimivost dodaja, da zajec na prometnem znaku v obratni smeri poti, torej iz Visa proti Komiži, še naprej sameva. Ob tem dodajmo, da so prometni znaki seveda v osnovi namenjeni večji varnosti na cestah, zato naj se vozniki v takih primerih vseeno ne pozabijo osredotočiti na nevarnost, ki jim jo sporoča prvotna različica znaka. Ne glede na to, kako zabavna je lahko preurejena podoba ob cesti.