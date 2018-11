Prostori besa, kjer se sproščate z razbijanjem

Načinov, kako se znebiti stresa, je več. Najnovejši je, da se nakopičene jeze, stresa in vsega slabega znebite s pomočjo nekontroliranega razbijanja različnih stvari, od elektronskih naprav do keramike. Tako vsaj pravijo v nekem podjetju v Los Angelesu. Tam so ljudem na voljo prostori besa, kjer se lahko sproščajo z razbijanjem. In kako učinkovito je tovrstno početje na počutje ljudi?