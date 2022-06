Prostovoljci s pomočjo dronov na travnikih iščejo mladiče srn

Še preden se kmetje v Branderburgu odpravijo na košnjo, se pred njimi na teren odpravijo prostovoljci, ki v visoki travi s pomočjo dronov in termalnih kamer iščejo mladiče srn. Ravno v tem letnem času srne polegajo svoje mladiče in jih, medtem ko iščejo hrano, pustijo same na travniku. Vsako leto prostovoljci pred ostrimi rezili rešijo okoli 6 tisoč mladičev. Od lani pa jih tudi finančno podpira kmetijsko ministrstvo.