Provokativna instalacija banane prodana za skoraj šest milijonov evrov

Umetnina Komik je v središče pozornosti prišla že pred petimi leti, ko je debitirala na festivalu Art Basel Miami Beach, saj so obiskovalci poskušali ugotoviti, ali gre res samo za en rumen kos sadja, pritrjen na belo steno s srebrnim lepilnim trakom ali je to šala oziroma predrzen komentar o vprašljivih standardih med zbiratelji umetnin. Delo je pritegnilo toliko pozornosti, da so ga morali umakniti. Toda tri izdaje so bile po podatkih galerije, ki je takrat skrbela za prodajo, kljub temu prodane, in sicer za med 114.000 in 142.000 evrov. Že takrat jo je eden od umetnikov strgal s stene in jo pojedel.