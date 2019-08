Prva izdaja knjige Harry Potter prodana za 31 tisoč evrov

Oglasil se je tudi organizator dražbe Jim Spencer , ki je dejal: "Večina prvih izvodov si lastijo knjižnice in šole, saj so zelo redke. Knjiga je resnični mejnik v otroški literaturi, ki privlači tudi starejše in je nekakšen 'sveti gral' za številne zbiratelje knjig."

Čarovniška saga je svoje nadaljevanje na filmskem platnu dobila leta 2001. Pred kratkim pa so oboževalci ponoreli, ko so zagledali Emmo Watson in J. K. Rowling skupaj na tematski zabavi. Igralka in pisateljica sta se spoznali pred dvajsetimi leti, sedaj pa jo je Rowlingova povabila na svojo rojstnodnevno praznovanje. Na fotografiji, ki jo je objavila Emma na Instagramu, je tudi Evanno Lynch, ki je v filmski adaptaciji igrala Luno Liupka.