Prva zabeležena albino orangutanka znova na prostosti

Alba je prva zabeležena albino orangutanka na svetu, ki so jo pred dvema letoma odkrili člani društva Borneo Orangutan Survival in jo pri petih letih starosti zaradi dehidriranosti, stresa in infekcije s paraziti nemudoma odpeljali na zdravljenje. Na rehabilitaciji je bila dve leti, zdaj pa so jo, kot poroča BBC, ponovno izpustili v njeno domače, naravno okolje na azijskem otoku Borneo.

Albino orangutanka je posebej zanimiva zaradi pomanjkanja pigmenta melanina v koži in dlaki, zaradi česar je popolnoma bela. Ime Alba, ki pravzaprav izvira iz latinske besede in pomeni 'bela', so ji nadeli maja leta 2017.

Pri njenem okrevanju so strokovnjaki morali vzeti v poštev, da je 'albinka' in da ima zaradi tega oslabljen vid, sluh in povečano dovzetnost za kožnega raka, zaradi česar je v divjini tudi bolj ranljiva. Po mesecih zdravljenja na rehabilitacijski kliniki za zdravljenje orangutanov Nyaru Menteng, si je Alba opomogla in napredovala tako v plezalnih sposobnostih kot tudi socializacijskih veščinah.

Čeprav so jo zaradi izboljšanega zdravstvenega stanja izpustili v divjino, pa jo bodo vsaj še pol leta spremljali: skupina strokovnjakov, ki se ukvarja z opazovanjem živali v naravnem okolju, potem, ko jih ponovno izpustijo na prostost, bo namreč Albo spremljala na vseh točkah, kjer se bo ustavljala. Zaenkrat je znano, da je svoja prva dneva na prostosti preživela med krošnjami dreves tropskega pragozda, približno 35 metrov nad tlemi.