Prvi 360-stopinjski 'neskončni' bazen na svetu s podmorniškim stopniščem

Britanski prestolnici se v letu 2020 obeta arhitekturna poslastica: 'neskončni' oziroma 'infinity' (prelivni) bazen na višini 200 metrov. Čeprav so tovrstni bazeni aktualni že nekaj časa, pa bo ta bazen drugačen od vseh, ki so jih zgradili doslej.

Londonu se obeta najnovejši arhitekturni trend: 'neskončni' oziroma 'infinity' (prelivni) bazen: plavalni bazen, ki se na videz 'upira smrti'. Čeprav so prelivni bazeni po vsem svetu aktualni že nekaj časa, bo šlo v primeru Infinity Londona, ki bo zaživel v središču britanske prestolnice, za svojevrstno arhitekturno poslastico in prvi primer 360-stopinjskega bazena na svetu. Ta bo imel prostornino 600.000 litrov in bo krasil vrh 55-nadstropne zgradbe, plavacem pa omogočal, da plavajo 200 metrov nad mestnim vrvežem.

Prelivni bazen Infinity London FOTO: Izvajalec

Poleg tega, da bo Infinity London edina stavba na svetu s 360-stopinjskim neskončnim bazenom, bo arhitekturni koncept vseboval še nekaj strukturnih in tehničnih podrobnosti, ki jih izvajalci do sedaj niso uporabili pri nobenem neskončnem bazenu. Bazen bo izdelan iz litega akrila in ne iz stekla, saj ta material prenaša svetlobo na vodo na takšen način, da bo bazen videti popolnoma prozoren. Tla bazena bodo transparentna in bodo obiskovalcem stavbe omogočala, da bodo videli tako plavalce kot nebo nad njimi. Šlo bo torej za tehnično dovršeno iluzijo, ki bo ustvarila popoln občutek odprtega koncepta. Še ena tehnična novost bo način dostopa do bazena: obiskovalci bodo lahko prišli vanj skozi vrteče se spiralno stopnišče, ustvarjeno na konceptu podmornice. Ko bo nekdo želel vstopiti oziroma izstopiti iz bazena, se bo torej spustil skozi njegovo dno.

Druge napredne tehnične lastnosti bodo vključevale vgrajen anemometer (merilec hitrosti vetra). Povezan bo z računalniško vodenim sistemom za upravljanje zgradbe, ki bo zagotavljal primerno temperaturo vode v bazenu in obenem preprečeval, da bi se ta razlila na ulice spodaj. Ogrevalni sistem bazena se bo ponašal z inovativnim obratom obnovljive energije, za svoje delovanje pa bo uporabljal odpadno energijo iz sistema klimatskih naprav v stavbi. Vroči plin, ki bo nastal kot stranski produkt pri hlajenju zraka v stavbi, bo tekel skozi toplotni izmenjevalnik za ogrevanje vode v bazenu. Slednji bo opremljen tudi s celotnim spektrom luči, ki bodo ponoči dajala vtis goreče svetilke.

Oblikovalec bazenov Compass Pool in tehnični direktorAlex Kemsley je projekt komentiral: ''Arhitekti pogosto prihajajo k nam, ker želijo na strehi ustvariti prelivni bazen, vendar redko dobimo besedo tudi pri samem oblikovanju stavbe. Pri tem projektu pa smo dejansko začeli z oblikovanjem bazena in si rekli: ''Kako bomo pod to postavili stavbo?'' Ko smo oblikovali bazen, smo želeli ustvariti neprekinjen, neskončen razgled: tako nad kot pod vodo.'' ''Že plavanje v SkyPoolu v The Shardu (Črepinji: osrednjem, 87-nadstropnem nebotičniku v Londonu), je čuden občutek. Helikopterji letijo mimo na višini, na kateri plavate, toda ta bazen bo še večji korak naprej. S svojimi 360-stopinjskim pogledom na London z višine 200 metrov bo to res nekaj drugega – zagotovo pa se odsvetuje vsem akrofobom,''je še dejal Kemsley.

