Pisani policijski avtomobili, nevidne uniforme in ogromni mački

Policijski avtomobili bodo po novem odeti v barvo vinjete. Slovenci imamo največjega mačka na svetu, ki od glave do konca repa meri 123,9 centimetrov. Hrvaški reševalci bodo ljudi v Paklenici reševali kar z droni. Grabar-Kitarovićeva menja nogometnega selektorja, v novem Top Gunu pa bo zaigral Hrvat, ki ga je izbral sam Tom Cruise. Se sliši neverjetno?

Prvi april je dan, ko na svoj račun pridejo vsi šaljivci, zato moramo biti cel dan previdni, da nas kdo ne bo potegnil za nos. Tudi novinarji se danes ob vsaki informaciji, ki jo prejmemo, vprašamo, ali je resnična in jo za vsak slučaj raje dvakrat preverimo. Malo za šalo, malo zares smo za vas zbrali nekaj zanimivih zgodb, ob katerih smo v našem uredništvu dvignili obrvi in presodili, da so dobre potegavščine. Katera je najboljša in ali kateri od njih morda verjamete, pa se seveda odločite sami. Policijski avtomobili v barvah vinjet Kranjska policijska uprava, ki sledilce na svojem Facebook profilu že nekaj časa zelo ažurno obvešča o pomembnih dogodkih, svoje objave pa skoraj vedno pospremi še z zabavnimi vložki in duhovitimi fotografijami, po pričakovanjih tudi danes ni razočarala. "Veljati je začel pravilnik, po katerem se barvna podoba posebnih delov službenih vozil usklajuje z barvo vinjete. Roza, torej. Drage dame, vam je všeč?" so zapisali in objavili fotografijo sicer zelo všečnega policijskega avtomobila modro-rožnate barve.

Iz komentarjev pod objavo je zaslediti, da so bralci hitro ugotovili, da gre za prvoaprilsko šalo, ki pa so jo številni pohvalili kot dobro idejo."Dejansko dobro izgleda, bi morali premisliti o čem takem!", "Takega bi še jaz vozila!" "Škoda, ker je 1. april!", se glasijo komentarji, policisti pa so prejeli tudi številne pohvale, ker so pokazali, da se znajo šaliti."Pa naj še kdo reče, da se s policisti ni za hecat. Ta simpatična potegavščina je dokaz, da imajo smisel za humor!", "Super, da se znate pohecati!"in "Dajte tistemu, ki upravlja s to stranjo, povišico!"so zapisali. Slovenski mačkon največji na svetu Slovenska tiskovna agencija je zjutraj objavila novico o slovenskem mačku, ki je v Italiji zmagal na tekmovanju za največjega mačka na svetu. "Maček McGregor slovenskega lastnika Arnolda Pivka iz Vrbine blizu Krškega je v italijanskem Bariju pometel z vso konkurenco, saj so mu od glave do konca repa namerili 123,9 centimetra," so zapisali. "Naš Mišek (tako lastniki kličejo McGregorja) je bil čisto običajen mucek, ko smo ga dobili", je povedala njegova skrbnica Mateja Pivk. "Pri petih mesecih pa je začel z nenadno rastjo. Ko je bil star devet mesecev, je pojedel več kot naš nemški ovčar Tarzan, ki je bil tedaj star že leto in pol. Zdaj Miško najprej na hitro poje svojo porcijo, družinski člani pa dežuramo pri Tarzanu, da Miško ne bi pojedel še njegove." Poudarila je, da so nagrade zelo veseli, saj jo bodo porabili za Miškovo hrano, razloga za tako hitro rast pa ne pozna. "Upam, da ne gre za vpliv elektrarne (op.a. v bližini je Nuklearna elektrarna Krško)", je v šali povedala Pivkova. Kot je dejala, so dobili številne čestitke iz Slovenije in tujine, domov pa se vračajo v torek, sovaščani pa naj bi svetovnemu prvaku pripravili veličasten sprejem.

Ogromno mačko pasme main coon je prerasel slovenski mačkon! FOTO: Shutterstock

Hrvaški gorski reševalci: Ljudi v Paklenici bomo reševali z droni Hrvaški gorski reševalci so na Facebooku objavili obvestilo, da so v nacionalnem parku Paklenica testirali novi dron ''flyboard'', ki ga je izdelalo ameriško podjetje, in s katerim bodo odslej lažje reševali ljudi. Kot so napovedali, bo pilotni projekt stekel že letos, za čas turistične sezone. "Dežurna ekipa v Paklenici bo imela dva drona, vsak od njiju lahko dvigne do 200 kilogramov, in sicer kar 850 metrov visoko. Če bo projekt uspešen, bodo takšni droni sestavni del vsake postaje HGSS, dežurstvo v Paklenici pa bodo povsem prevzeli droni. S tem bomo močno olajšali reševanje na težko dostopnih mestih," so zapisali.

V novem filmu Top Gun bo zaigral hrvaški igralec Kolegi na Dnevnik.hrporočajo, da se je v Zagrebu začelo snemanje scen za akcijski film Top Gun: Maverick, nadaljevanje filma Top Gun iz leta 1986. Producenti so ob tem potrdili, da v novem filmu ne bo enega od glavnih igralcev – Milesa Tellerja. Nadomestil ga bo 20-letni hrvaški igralec Daniel Ivić, ki ga je izbral – nihče drug, kot zvezda omenjenega filma Tom Cruise. Ivić je od svojega 14. leta živel v ZDA, nastopanje pa ga je veselilo že od malih nog. Posnel je več reklam in dobil nekaj manjših televizijskih vlog, potem pa se je skupaj s starši vrnil na Hrvaško.

Verjamete, da bo hrvaški igralec nastopil v novem Top Gunu? FOTO: dnevnik.hr

Mladenič preveč informacij o samem filmu in snemanju ni smel razkriti, povedal pa je, da je zaradi vloge, ki jo je dobil, izjemno vesel. Ko so ga poklicali na avdicijo in je pred njim stal sam Tom Cruise, ni mogel verjeti."Na kratko nas je pozdravil in rekel, da se vidimo pred kamerami. Vsi smo opravili testno snemanje z njim. Dobili smo scenarije in takoj nam je bilo rečeno, da gre za poskusni material in ne za pravi scenarij iz filma. Malo sem bil začuden nad tajnostjo vsega skupaj, saj česa podobnega še nikoli nisem doživel, a gre za res pomembno produkcijo, zato je seveda vse to smiselno," je povedal Daniel. Kolinda zamenjala Zlatka Dalića Index.hr medtem poroča, da je hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarovićodpustila selektorja hrvaške nogometne reprezentace Zlatka Dalića. Za ta korak se je odločila potem, ko je Hrvaška izgubila z Madžarsko na kvalifikacijah za Evropsko nogometno prvenstvo. Razlog za zamenjavo je po pisanju omenjenega medija njeno nezadovoljstvo z rezultati reprezentance. Kolinda se je namreč cel svoj predsedniški mandat ukvarjala s promocijo reprezentance, ki jo je javno in zelo vidno podpirala, ta pa je bila tudi njen edini adut v predsedniški kampanji. Dodatno težavo naj bi predstavljal še njegovi priimek – Dalić – ki naj bi preveč spominjal na njeno veliko konkurentko Dalijo Orešković. Hrvati še pišejo, da še ni znano, kdo bo Dalićev naslednik, začasno pa položaj prevzema nekdanji nogometni sodnik Goran Marić.

Kolinda in Dalić naj bi se takole sestala in pogovorila na štiri oči. Ali pač ne? FOTO: Index.hr

Na vprašanje, kako je mogoče, da predsednica države lahko zamenja nogometnega selektorja, je odgovoril ustavni sodnik Branko Smerdel, ki je pojasnil, da je to dovoljeno z Ustavo RH. "Če pazljivo preberete Ustavo, boste videli, da ima predsednica veliko več pooblastil, kot mislijo laiki. V 94. členu piše, da predsednica zastopa državo tako doma kot v svetu, v 99. členu pa, da predsednica skupaj z vlado sodeluje pri oblikovanju zunanje politike. Ker je splošno znano, da so hrvaški nogometaši najpomembnejši ambasadorji v svetu, predsednica pa sokreira zunanjo politiko, je jasno, da ima pravico vplivati na izbiro človeka, ki vodi najbolj znane ambasadorje po svetu. Vse, odkar je Hrvaška osvojila drugo mesto na Svetovnem prvenstvu v Rusiji, je hrvaška diplomacija postala bolj pomembna kot kdajkoli." Razvili nevidno vojaško uniformo UF PRO – izdelovalec taktičnih oblačil, ki jih uporabljajo specialne policijske in vojaške enote po vsem svetu, pa je svojim sledilcem na Instagramu predstavil revolucionarno kamuflažno bojno uniformo, ki je – ne boste verjeli – nevidna!



"Kako smo to uspeli narediti, vam iz razlogov, ki bi lahko ogrozili nacionalno varnost, ne moremo razkriti. Verjeti nam morate na besedo – resnično deluje!" pojasnjujejo v videoposnetku. Ne gre samo za to, da je uniforma funkcionalna in udobna, v njej tudi izgledate kot pravi "badass". Povrh vsega je odporna na vodo, veter in ogenj, še dodajajo. Jim verjamete?